Marianne Vos baalt er stevig van dat ze zaterdag in La Course nét naast haar tweede overwinning op rij greep. De drievoudig wereldkampioene leek op weg naar de winst, maar werd op de streep toch nog geklopt door de Britse Lizzie Deignan.

Vos zat tijdens de finale in een groepje met naast Deignan ook Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

"Ik ging net te vroeg aan. Het was een beetje een kat-en-muisspel. Longo Borghini ging aan en daar reageerde ik op. Ik ben er meteen overheen gegaan, dat was achteraf niet zo slim", zei de 33-jarige Vos na de finish in Nice.

"Ik voelde me nog goed, al had ik de koers wel in de benen. Misschien was het beste er wel vanaf. Toen ik Lizzie uit het wiel voelde komen, dacht ik: oei, nu is het nog heel ver."

'Tour voor vrouwen is mooie ontwikkeling'

Vos houdt ondanks haar nipte nederlaag ook een positief gevoel over aan haar verblijf in Frankrijk, waar donderdag bekend werd dat er in 2022 een Tour de France voor vrouwen op de kalender komt.

"Dat is een heel mooie ontwikkeling. We hebben La Course als vaste waarde op de kalender en daar is al behoorlijk wat aandacht voor. Het heeft wereldwijd prestige", aldus de renster van CCC-Liv.

La Course begon en eindigde in Nice, net als de eerste twee ritten van de Tour de France voor mannen, die later op zaterdag is. Vos merkt dat alles anders is vanwege de coronacrisis en hoopt dat de Tour er niet onder zal lijden.

"Het is nog steeds heel groots, maar het is leeg. Dat is wat vreemd. Maar het is mooi dat we hier kunnen zijn en deze koers kunnen doen. De Tour moet nog beginnen en ik hoop dat het einde wordt gehaald."