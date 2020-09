Marianne Vos heeft zaterdag in La Course net naast titelprolongatie gegrepen. De drievoudig wereldkampioene leek in de sprint op weg naar de zege, maar zag de Britse Lizzie Deignan in de laatste centimeters voorbijsteken.

Vos zat in de finale van de relatief korte koers over 96 kilometer met start en finish in Nice in een kopgroep van zes, waartoe ook de in vorm verkerende Annemiek van Vleuten en Demi Vollering behoorden.

Van Vleuten ging te vroeg aan, waarna Vos de winnende spurt leek in te zetten. De CCC-Liv-renster sloeg een gaatje met Deignan, maar de Britse van Trek-Segafredo gaf niet op, knokte zich terug en pakte alsnog de overwinning. Vollering werd derde en Van Vleuten vijfde.

La Course bestaat sinds 2014 en het is pas de tweede keer dat de hoog aangeschreven koers niet door een Nederlandse wordt gewonnen. Vos (2014 en vorig jaar), Van Vleuten (2017 en 2018) en Anna van der Breggen (2015) waren er in eerdere jaren de beste.

De in vorm verkerende Annemiek van Vleuten maakte de koers hard. (Foto: Pro Shots)

Direct hoog tempo in La Course

De rensters beleefden een pittige rit, waarin het tempo direct hoog lag. Een eerste vluchtpoging - daar waren geen Nederlanders bij betrokken - had geen succes, waarna Van Vleuten het heft in handen nam en het tempo opvoerde.

De Utrechtse, die sinds de coronapauze het Europees kampioenschap op de weg, Strade Bianche en drie Spaanse eendagskoersen won, bleef over met Vos, Vollering, Deignan, de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

In de slotmeters strandden vroege aanvallen van Longo Borghini en Van Vleuten, waarna Vos de situatie wél goed leek in te schatten. Ze werd echter alsnog geklopt door Deignan en liep haar eerste zege van het seizoen mis.

Later op zaterdag was in Nice de start van de Tour de France. De mannen rijden op hetzelfde rondje als de vrouwen.