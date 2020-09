De internationale wielerunie UCI is een onderzoek begonnen naar het object dat Davide Bramati, de ploegleider van Deceuninck-Quick-Step, uit de achterzak van Remco Evenepoel haalde na diens zware val in de Ronde van Lombardije.

"Wij hebben de CADF (een antidopinginstelling) gevraagd om de televisiebeelden te onderzoeken en getuigen te ondervragen", vertelt UCI-voorzitter David Lappartient vrijdag. "We willen weten wat er uit de achterzak van Evenepoel is gehaald."

Evenepoel kwam op zo'n 40 kilometer van de finish hard ten val in de Ronde van Lombardije. Hij sloeg over de kop in de afdaling, waarna hij over de reling van een brug vloog en enkele meters naar beneden viel. De Belg liep bij de zware val onder meer een bekkenbreuk en een gekneusde long op.

Onlangs doken er beelden van het moment net na de val van Evenepoel op. Daarop is duidelijk te zien dat Bramati iets uit de achterzak van Evenepoel haalt en dit snel wegstopt. Het is echter niet goed te zien om wat voor object het gaat.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om te zien hoe Davide Bramati iets uit de achterzak van Remco Evenepoel pakt.

Bramati vertelt 'niets illegaals' te hebben gepakt

Bramati zei enkele dagen geleden tegen La Gazzetta dello Sport al dat hij "niets illegaals" heeft weggepakt uit de achterzak van Evenepoel. "Toen het duidelijk was dat Remco op een brancard gelegd zou worden, heb ik alles weggenomen. Ik heb zijn radiozender, zijn gelletjes en zijn repen in mijn zak gestoken."

Na de finish in Lombardije liet Bramati weten dat hij al dacht dat Evenepoel was gevallen, "omdat hij geen data meer verstuurde". Lappartient zou graag willen weten over welke data de Italiaan sprak. "Over welke gegevens hebben we het dan?", vroeg de Fransman zich af.

"Het is verboden om bepaalde data door te geven tijdens de koers. Als het om locatiegegevens gaat, dan is het iets anders. Maar andere data mogen niet verzonden worden, en dat willen we onderzoeken."

Het is nog niet duidelijk wanneer Evenepoel terug kan keren in het peloton. Teamdokter Yvan Vanmol van Deceuninck-Quick-Step voorspelde vorige week dat de Belg minstens twee maanden uit de roulatie is.

