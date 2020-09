Niki Terpstra gaat nog een jaar door bij Total Direct Energie. De 36-jarige Noord-Hollander verlengde vrijdag zijn contract bij de Franse procontinentale ploeg met een jaar.

Terpstra komt sinds vorig jaar uit voor Total Direct Energie, maar boekte voor die ploeg nog geen enkele overwinning. Wel greep hij vorig jaar net naast de zege in de Belgische eendagskoers Dwars door het Hageland en eindigde hij ook in Parijs-Tours als tweede.

Medio juni kwam Terpstra hard ten val toen hij op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen moest uitwijken voor een paar ganzen. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben en liep een klaplong en een hersenschudding op.

Een maand later stapte de oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen weer voorzichtig op zijn fiets en ging hij ook mee op het trainingskamp van zijn ploeg in Besse. Twee weken geleden maakte hij in de Ronde van Wallonië zijn rentree in wedstrijdverband.

In de Belgische koers kon Terpstra zich nog niet in de strijd om de etappezeges mengen en werd hij 119e in het eindklassement. Afgelopen weekend stapte hij op het loodzware NK in Drenthe met nog 60 kilometer voor de boeg af en deze week doet hij in Frankrijk mee aan de Ronde van Poitou-Charentes.

Terpstra werd door zijn ploeg niet geselecteerd voor de Tour de France, die zaterdag van start gaat in Nice. Hij rijdt de komende maanden wel de Tirreno-Adriatico (7-13 september), de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober).

