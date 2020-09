Egan Bernal is de enige kopman bij Team INEOS in de Tour de France, die zaterdag van start gaat. Ploegbaas Dave Brailsford vindt dat de Colombiaan het verdient om het speerpunt te zijn.

INEOS maakte eerder deze maand al bekend dat oud-Tour-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas thuisblijven. Desondanks heeft titelverdediger Bernal een sterke ploeg om zich heen.

"Hij won vorig jaar en verdient het om kopman te zijn. Hij is een geweldige renner en zeer volwassen voor zijn leeftijd. We zullen Bernal volledig steunen met z'n allen", zei Brailsford vrijdag bij een persmoment.

"We hebben de Tour vaker gewonnen dan ieder ander team en hebben meer ervaring. We beschikken dus over meer kennis over hoe je deze koers moet winnen. Er is heel veel vertrouwen in deze ploeg."

In tegenstelling tot INEOS heeft concurrent Jumbo-Visma twee kopmannen in de ploeg: Primoz Roglic en Tom Dumoulin.

Dat hadden er eigenlijk drie moeten zijn, maar Steven Kruijswijk moest na een val in het Critérium du Dauphiné afhaken met een breukje in zijn schouder.

Bernal: 'Goed voor de race dat Jumbo-Visma er is'

Bernal zelf is beducht voor de "sterke" Nederlandse formatie. "Ze zullen een van de favorieten zijn om de Tour te winnen. Roglic was de sterkste renner in de twee laatste wedstrijden, hij vloog", aldus de 23-jarige Colombiaan.

"Hij zal een van de favorieten zijn en we zullen ook moeten letten op Dumoulin, hij werd beter in de twee koersen die we gereden hebben. Het is goed voor de race dat er nog zo'n sterk team is. Dat is ook goed voor INEOS, we kunnen de verantwoordelijkheid voor de koers delen."

Bernal staat net als concurrent Roglic niet okselfris aan de start van de Tour, want hij gaf wegens rugklachten op in de Dauphiné. "Ik voel eerlijk gezegd nog steeds wat pijn in mijn rug. Ik ben wel veel beter dan in de Dauphiné, daar had ik echt veel pijn. Het gaat nu beter en ik hoop tijdens de Tour nog meer te kunnen herstellen."

De 107e editie van de Tour de France begint zaterdag met een etappe over 156 kilometer die begint én eindigt in Nice. Waarschijnlijk draait de rit uit op een sprint.

