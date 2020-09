In Nice zijn donderdagavond de ploegen voor de 107e editie van de Tour de France gepresenteerd. Een overzicht van de mooiste foto's van de ploegenpresentatie voor de Franse wielerronde die komende zaterdag van start gaat.

De 176 renners reden een voor een over het podium op de Place Masséna. (Foto: Pro Shots)

Primoz Roglic, die op tijd hersteld is van zijn val in het Critérium du Dauphiné, is een van de kopmannen bij Jumbo-Visma. (Foto: Pro Shots)

Ook Tom Dumoulin gaat namens Jumbo-Visma als kopman van start. (Foto: Pro Shots)

Egan Bernal hoopt de Tour in dienst van INEOS Grenadiers voor de tweede keer op rij te winnen. (Foto: Pro Shots)

Team Sunweb verschijnt met sprinter Cees Bol en debutant Joris Nieuwenhuis aan de start. (Foto: Pro Shots)

Bij Deceuninck-Quick-Step hoopt Julian Alaphilippe opnieuw tot smaakmaker uit te groeien. (Foto: Pro Shots)

Peter Sagan gaat namens BORA-hansgrohe voor zijn achtste groene trui. (Foto: Pro Shots)

Bauke Mollema deelt het kopmanschap bij Trek-Segafredo met Richie Porte en mikt op een ritzege. (Foto: Pro Shots)

Bij Arkéa-Samsic hoopt Nairo Quintana weer eens een goed klassement te rijden. (Foto: Pro Shots)