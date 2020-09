Annemiek van Vleuten is dolblij dat ze donderdag beslag wist te leggen op de Europese titel op de weg. De Nederlandse kroonde zich in het Franse Plouay voor het eerst tot Europees kampioen.

"Het was een open koers en we mogen heel trots zijn op hoe we als Nederlandse ploeg hebben gereden. Als het zwaar wordt, dan is dat in mijn voordeel. Ik ben best gaar nu", zei een gelukkige Van Vleuten na de race bij de NOS.

De 37-jarige Van Vleuten, die ook al regerend wereldkampioen is, was in de spannende finale in de sprint net Elisa Longo Borghini de baas. De Italiaanse pakte nog wel het zilver, voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Chantal Blaak eindigde als vierde.

"Longo Borghini was heel erg sterk vandaag, dus ik kreeg het echt niet cadeau", besefte Van Vleuten. "Maar ik wist dat ik in de sprint sterker dan zij zou zijn. Ik begon nog wat te vroeg aan de sprint, dat was een beetje dom."

Annemiek van Vleuten met haar Europese trui en de gouden medaille. (Foto: Getty Images)

'Ik reed niet mee en dat vonden ze irritant'

Van Vleuten maakte op ruim 30 kilometer van de meet al deel uit van de beslissende vlucht met landgenoot Blaak, Longo Borghini en Niewiadoma. Blaak moest lossen op 10 kilometer van de meet, terwijl Niewiadoma daarna de versnelling van Van Vleuten niet kon volgen.

"Anna (Van der Breggen, red.) en ik hadden op de klim al koers gemaakt", vervolgde de geboren Utrechtse. "Daardoor was het beste er wel af. Het plan was om over het 'hupsje' te gaan en toen was ik weg. Ik was wel blij dat de Poolse eraf ging, want zij is wat sterker in de sprint."

"Ik reed niet mee met het kopgroepje. Dat vonden de Poolse en de Italiaanse irritant. Chantal en ik wilden het eigenlijk met zijn tweeën uitspelen. Ik voelde echt wel druk vandaag en wilde dat de anderen ook kansen zouden krijgen. Het was een heel mooie wedstrijd, waarin we als team heel sterk waren. Ik had er echt lol in", aldus Van Vleuten.