Annemiek van Vleuten is donderdag in het Franse Plouay Europees kampioene op de weg geworden. De wereldkampioene versloeg de Italiaanse Elisa Longo Borghini na een spannende finale in een sprintje.

Voor de 37-jarige Van Vleuten is het haar eerste Europese titel op de weg. Ze treedt in de voetsporen van Amy Pieters (2019), Marianne Vos (2017) en Anna van der Breggen (2016). De Italiaanse Marta Bastianelli (2018) is de enige niet-Nederlandse op de erelijst.

Van Vleuten maakte in een regenachtig Plouay deel uit van een kopgroep met Longo Borghini, Chantal Blaak en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Nadat de laatste twee in de slotfase waren afgehaakt, toonde Van Vleuten zich na 109 kilometer de snelste in een sprintje.

Blaak greep net naast een medaille. Ze finishte vlak achter Niewiadoma als vierde. Vos (achtste) en titelverdedigster Pieters (tiende) eindigden eveneens in de top tien.

De tijdrit op de Europese kampioenschappen werd maandag gewonnen door Van der Breggen. In de wegwedstrijd kwam de kersverse Nederlands kampioene niet verder dan de 21e plaats.

Annemiek van Vleuten laat Elisa Longo Borghini achter zich in de sprint. (Foto: Getty Images)

Vollering laat koers ontbranden

In de stromende regen in Plouay duurde het lang voordat er een kopgroep ontstond. Pas na ruim 40 kilometer liet Demi Vollering met een aanval de koers ontbranden. De Nederlandse kreeg drie rensters met zich mee, waarna even later een groepje met daarbij ook Blaak wist aan te sluiten.

Omdat het onrustig bleef in het uitgedunde peloton, hield de kopgroep niet lang stand. Met nog 30 kilometer te gaan had een aanval van Van Vleuten, Niewiadoma en Longo Borghini meer succes. Blaak wist even later in haar eentje aan te sluiten.

Van Vleuten leek van plan om Blaak aan de overwinning te helpen, maar Longo Borghini werkte daar niet aan mee. De Italiaanse sprong weg, waarna alleen Van Vleuten aan kon haken. Niewiadoma en Blaak keerden nog even terug, maar moesten bij een nieuwe versnelling opnieuw het hoofd buigen.

In de laatste 2 kilometer had Van Vleuten het een paar keer lastig, maar na een spannende finale liet ze in de sprint zien toch nog over extra krachten te beschikken. Niewiadoma reed vijf seconden later naar het brons.

