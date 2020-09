Annemiek van Vleuten is nog niet van plan om haar loopbaan te beëindigen. De 37-jarige renster van Mitchelton-SCOTT heeft als doel om nog minimaal twee jaar door te gaan. Bij welke ploeg dat is, wil ze nog niet zeggen.

"Ik heb er nog zoveel plezier in. Mijn contract loopt wel af, maar ik ga ergens bijtekenen voor minimaal twee jaar. Ik weet al waar, maar dat ga ik nog niet vertellen", zegt Van Vleuten donderdag tegen de NOS.

Ze reageert onder meer op het nieuws van eerder op de dag dat organisator ASO in 2022 met een Tour de France voor vrouwen komt. Het is voor Van Vleuten een van de redenen om door te gaan met koersen.

"Dat is supermooi", zegt ze. "Voor volgend jaar zie je dat Jumbo-Visma er met een vrouwenploeg bij komt en dat er ondanks de coronaperiode veel ploegen zijn die het mooi en belangrijk vinden om ook een vrouwenploeg erbij te hebben. Daar word ik heel blij van."

Van Vleuten rijdt sinds 2016 voor Mitchelton-SCOTT. In dienst van de Australische ploeg is de drievoudig wereldkampioene ook dit seizoen weer in topvorm nadat ze in voorgaande jaren al een imponerende erelijst opbouwde.

Donderdagmiddag jaagt Van Vleuten, die volgens de geruchten naar Team Movistar verkast, met de Nederlandse ploeg op de Europese titel op de weg. De wedstrijd in Frankrijk is om 13.00 uur begonnen.