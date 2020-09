Tour de France-organisator ASO komt in 2022 met een soortgelijke rittenkoers voor de vrouwen, bevestigt UCI-voorzitter David Lappartient donderdag in gesprek met WielerFlits.

"Er is mij verzekerd dat de ASO in 2022 klaar is om dit evenement op de kalender te zetten. Dit is een enorm goede stap in de verdere ontwikkeling van het vrouwenwielrennen", zegt Lappartient.

Het is nog niet duidelijk hoe de rittenkoers er precies uit zal gaan zien en hoelang die gaat duren. Ook is niet zeker of de koers ook bij de vrouwen Tour de France zal gaan heten.

"Het vrouwenwielrennen heeft een enorme potentie. Daarom heb ik de afgelopen jaren vaak bij de ASO benadrukt dat ze meer vrouwenwedstrijden moet organiseren", vervolgt Lappartient.

"De nieuwe kalender voor 2020 bood me de mogelijkheid om Parijs-Roubaix op de kalender te krijgen. Ook de ASO begreep dat we na de coronabreak met goed nieuws moesten komen. Uit alle hoeken kwamen er positieve reacties op deze koers voor de vrouwen."

In het verleden al wel Tour voor vrouwen

In het verleden was er al wel een vrouwelijke variant op de Tour de France. Vanaf 1984 werd de Tour de France féminin verreden. Die koers hield het vol tot en met 1993, maar had in 1992 met Tour cycliste féminin (later La Grande Boucle féminine) al een tegenhanger. De laatste editie van die koers werd in 2009 verreden.

Sinds 2014 hebben de vrouwen met La Course een wedstrijd die tijdens de Tour in Frankrijk wordt verreden, maar die bleef met uitzondering van 2017 beperkt tot een eendagskoers. Vooralsnog is de Giro Rosa de enige grote ronde op de kalender voor de vrouwen.

