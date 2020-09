Jumbo-Visma kan in de Tour de France over Primoz Roglic beschikken. De kopman herstelt goed van zijn val van ruim anderhalve week geleden in het Critérium du Dauphiné en is present in Frankrijk.

"Ik voel me prima. Ik ben nu hier bij de Tour-start, dus dat is goed nieuws. Ik ben er klaar voor, net als de andere jongens die hier zijn. Ik ga mijn best doen en dan zullen we zien hoe het gaat", zei Roglic donderdag bij een digitale persconferentie.

"Deze aanloop was uiteraard niet het plan. Het kostte flink wat tijd voor ik weer kon trainen en de dingen kon doen die ik wilde doen. Ik ben blij dat het gelukt is en kijk uit naar de start van zaterdag."

De Sloveen ging als klassementsleider in de voorlaatste Dauphiné-etappe onderuit bij de uitloop van een afdaling. Hij besloot een dag later niet meer van start te gaan, maar in de dagen die volgden was Jumbo-Visma positief over zijn herstel.

"Alles ziet er goed uit", bevestigde ploegleider Grischa Niermann bij de persconferentie nog maar eens. "Hij heeft goed getraind op hoogte en hij is nu hier. We gaan er volledig van uit dat we met hem de Tour gaan rijden."

Jumbo-Visma wel zonder Kruijswijk

In tegenstelling tot Roglic ontbreekt Steven Kruijswijk in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. De nummer drie van vorig jaar viel eveneens in de Dauphiné en liep daarbij een breukje in zijn schouder op, zo werd eerder al bekend.

Roglic voert samen met Tom Dumoulin de ploeg van Jumbo-Visma aan, die verder wordt gevormd door Wout van Aert, George Bennett, Robert Gesink, Amund Grøndahl Jansen, Sepp Kuss en Tony Martin.

De eerste etappe van de 107e editie van de Tour de France begint én eindigt zaterdag in Nice. Het peloton wacht een pittige rit, die waarschijnlijk uitdraait op een sprint.