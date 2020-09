Jumbo-Visma heeft donderdag voor de tweede keer in korte tijd een Nederlands wielertalent beloond met een profcontract. Na de getalenteerde klimmer Gijs Leemreize schuift ook sprinter Olav Kooij door naar de WorldTour-ploeg.

De achttienjarige Kooij zit pas sinds begin dit jaar in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij boekte drie overwinningen en tekent een contract tot en met 2023, dat per 1 juli 2021 ingaat.

"In die paar wedstrijden die hij dit jaar heeft gereden, liet hij zien dat hij ontzettend snel is en kan winnen. Dat is knap voor een eerstejaars belofte. Het is goed voor zijn ontwikkeling dat hij vanaf volgend seizoen wedstrijden op een hoger niveau gaat rijden", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Kooij is verrast dat hij al doorschuift. "Ik voel me op mijn plek bij deze ploeg. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen in het sprinten. Dat gaat op het moment erg goed en is mijn wapen om wedstrijden te winnen. Daar zal ik me op blijven focussen."

Vorige maand maakte Jumbo-Visma al bekend de twintigjarige Leemreize als eerste talent te laten promoveren. Hij maakt per volgend seizoen de overstap en tekent eveneens tot en met 2023.

Enkele dagen na dat nieuws debuteerde Leemreize al in de Ronde van Burgos, al pakte dat niet goed voor hem uit. De jonge Nederlander moest zich laten opereren nadat hij bij een val zijn vingertopje was verloren.