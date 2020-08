Deceuninck-Quick-Step moet het in de Tour de France zonder Zdenek Stybar stellen. De Tsjech heeft te veel last van een knieblessure om komende zaterdag van start te gaan.

Het is onbekend wanneer Stybar de blessure heeft opgelopen. Hij deed afgelopen zaterdag nog mee aan het Tsjechisch kampioenschap op de weg, waar hij kort achter Adam Toupalík als tweede eindigde.

De drievoudig wereldkampioen veldrijden deed in 2015 en 2017 wel mee aan de Tour de France en boekte bij zijn eerste deelname meteen een etappezege. Ook won hij onder meer een rit in de Vuelta a España, Omloop Het Nieuwsblad en de Eneco Tour.

Stybar wordt bij Deceuninck-Quick-Step vervangen door Rémi Cavagna, die zijn debuut maakt in de Tour. De Fransman veroverde afgelopen maandag op de tijdrit bij de EK op de weg nog zilver achter de Zwitser Stefan Küng.

De Tour-selectie van de Belgische ploeg bestaat verder uit kopman Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Sam Bennett, Tim Declercq, Dries Devenyns, Bob Jungels en Michael Mørkøv.

Blessure Stybar zoveelste tegenvaller

De blessure van Stybar is de zoveelste tegenvaller voor Deceuninck-Quick-Step in korte tijd. Begin deze maand raakte Fabio Jakobsen zwaargewond in de Ronde van Polen, nadat hij door een move van Dylan Groenewegen in de dranghekken belandde. Hij vocht in een Pools ziekenhuis voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig kan herstellen.

Anderhalve week geleden kwam ook Remco Evenepoel hard ten val. De Belg sloeg in de Ronde van Lombardije over de kop in de afdaling, waarna hij over de reling van een brug vloog en enkele meters naar beneden viel. Hij liep onder meer een bekkenbreuk en een gekneusde long op, maar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De 107e editie van de Tour de France gaat zaterdag van start met een heuvelachtige etappe van en naar Nice. De Franse wielerronde eindigt op 20 september traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.