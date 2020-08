Mathieu van der Poel is teleurgesteld na het mislopen van een medaille in de wegwedstrijd van de EK wielrennen. De Nederlands kampioen eindigde woensdag in het Franse Plouay als vierde in een rommelige sprint.

"Het was een loterij in de sprint", zei Van der Poel na afloop tegen de NOS. "Ik zat wel goed, maar het was een beetje hectisch. Het was een beetje mijn weg zoeken, maar op het einde kwamen ze naast elkaar bij het gat waar ik misschien nog tussen had gekund."

De drievoudig wereldkampioen veldrijden kwam in de sprint sterk opzetten, maar hij raakte klem tussen Arnaud Démare en Giacomo Nizzolo, die de Europese titel pakte. De Italiaan bleef Démare (tweede), Pascal Ackermann (derde) en Van der Poel net voor.

"Het is jammer", baalde Van der Poel. "Het ging zoals we hadden voorspeld met een paar ploegen die echt voor de sprint gingen en zij hebben het perfect gedaan, want ze werden eerste en tweede."

Mathieu van der Poel raakte klem in de sprint. (Foto: Pro Shots)

'Rondje was iets makkelijker dan gehoopt'

In de finale van de 177 kilometer lange koers probeerde de 25-jarige renner van Alpecin-Fenix een aantal keren weg te rijden uit het peloton, maar hij kreeg niet genoeg ruimte. "In het peloton had je heel veel voordeel", concludeerde hij. "Er zaten wel een paar mooie pogingen bij, maar het lukte niet echt om weg te rijden."

"Ik heb er alles aan gedaan. We hebben een mooie wedstrijd gereden met de ploeg en geprobeerd het zo hard mogelijk te maken, maar het rondje was iets makkelijker dan we hadden gehoopt", besloot Van der Poel.

Door het mislopen van een medaille in de wegwedstrijd voor mannen blijft de teller voor Nederland bij deze EK op twee gouden (Anna van der Breggen en Elise Uijen) en twee zilveren medailles (Ellen van Dijk en Lonneke Uneken) staan. Donderdag wordt de wegrace voor vrouwen verreden en vrijdag staat onder meer de gemengde ploegenachtervolging op het programma.

