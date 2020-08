Mathieu van der Poel is er woensdag op de EK wielrennen in het Franse Plouay net niet in geslaagd een medaille te pakken in de wegwedstrijd. De Nederlander zag de Italiaan Giacomo Nizzolo winnen en eindigde zelf als vierde.

Nizzolo was na een afstand van 177,4 kilometer de sterkste in een rommelige sprint. De Fransman Arnaud Démare en de Duitser Pascal Ackermann werden respectievelijk tweede en derde.

Van der Poel werd zondag Nederlands kampioen op de weg en liet ook in Plouay zien in vorm te zijn. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix plaatste in de finale meerdere keren een versnelling, maar kreeg niet genoeg ruimte. In de sprint kwam hij vervolgens enkele centimeters tekort voor een medaille.

Nizzolo voltooit met zijn overwinning een Italiaanse trilogie. De 31-jarige sprinter treedt in de voetsporen van Elia Viviani (2019) en Matteo Trentin (2018). De Noor Alexander Kristoff (2017) en de Slowaak Peter Sagan (2016) zijn de eerdere winnaars.

De Europese titelstrijd valt dit jaar in de week tussen de nationale kampioenschappen en de Tour de France. Veel toppers hebben daarom besloten om niet naar Bretagne af te reizen.

Giacomo Nizzolo geflankeerd door Arnaud Démare en Pascal Ackermann bij de podiumceremonie. (Foto: Getty Images)

Attente Van der Poel krijgt geen ruimte

De Europese wegwedstrijd, die werd verreden over dertien rondjes van 13,7 kilometer, kende aanvankelijk een traditioneel verloop. De Roemeen Emil Dima, de Serviër Dusan Rajovic, de Pool Pawel Bernas en Andreas Miltiadis uit Cyprus namen een voorsprong van een handvol minuten, maar maakten daar geen van de favorieten nerveus mee.

Bij het inrekenen van de kopgroep, met nog ruim 50 kilometer te gaan, liet Van der Poel voor het eerst zien snode plannen te hebben. Hij stuurde zijn broer David mee in een groepje met Ruben Guerreiro, Diego Rubio, Jasper Stuyven en de opgeviste Bernas en probeerde daarna zelf ook de oversteek te maken.

De als topfavoriet gestarte Nederlander kreeg echter geen ruimte van de concurrentie en moest zelf in de tegenaanval toen Matteo Trentin, achter wie hij in 2018 zilver pakte op de EK, probeerde weg te komen. De Noor Markus Hoelgaard probeerde het nog solo in de slotronde, maar werd onder aanvoering van de Nederlandse equipe ingerekend.

Mathieu van der Poel slaagde er ondanks zijn aanvalslust niet in om weg te komen. (Foto: Getty Images)

Van der Poel komt tekort in rommelige sprint

De favorieten leken zich toen, na het verteren van ruim 2.500 hoogtemeters, al neergelegd te hebben bij een eindsprint in de straten van Plouay. Frankrijk en Italië benutten het laatste rondje om Démare en Nizzolo in stelling te brengen.

In een rommelige sprint kwam Van der Poel ijzersterk opzetten, maar hij raakte klem tussen Démare en Nizzolo. De Italiaan zette nog een keer aan en hield Démare, Ackermann en Van der Poel net achter zich.

Voor Nederland staat de teller bij deze EK op twee gouden (Anna van der Breggen en Elise Uijen) en twee zilveren medailles (Ellen van Dijk en Lonneke Uneken). Donderdag staat onder meer de wegrace voor vrouwen op het programma, vrijdag zorgen de junioren voor het slotakkoord.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.