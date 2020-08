Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step heeft woensdag een weinig positieve update gegeven over de toestand van Fabio Jakobsen. De 65-jarige Belg bracht onlangs een bezoek aan de Nederlander en realiseert zich dat het lang gaat duren voordat hij volledig is hersteld.

"Ik ben zwaar geschrokken. Fabio heeft 130 draadjes uit zijn gezicht laten halen, hij heeft nog één tand, zijn gehemelte moet herstellen en zijn stemband is momenteel verlamd. Het was een verschrikkelijk gezicht", zei Lefevere woensdag in gesprek met VTM Nieuws.

"Het is allesbehalve positief nieuws. Die jongen is heel aangedaan. Dat van die stemband was geen goed nieuws, maar we hopen nu dat het snel herstelt. Bij Fabio wordt zijn revalidatie een maandenplan, vrees ik."

De 23-jarige Jakobsen raakte drie weken geleden zwaargewond bij een vreselijke crash in de openingsetappe van de Ronde van Polen. Hij werd in de eindsprint door Jumbo-Visma-renner Dylan Groenewegen de dranghekken in gedirigeerd en viel zo hard dat hij in levensgevaar verkeerde.

'Ik had twee begrafenissen kunnen hebben'

Nadat hij twee dagen in een kunstmatige coma werd gehouden, werd duidelijk dat Jakobsen in principe volledig kan herstellen. De Nederlands kampioen van 2019 werd vorige week ontslagen uit een ziekenhuis in Leiden om thuis verder te herstellen van verwondingen in zijn gezicht en een zware hersenschudding.

In de komende weken en maanden moet Jakobsen meerdere operaties en behandelingen ondergaan. "Stapje voor stapje kan ik steeds onafhankelijker leven en naar de toekomst kijken. Op dit moment ben ik vooral dankbaar dat ik nog leef", zei Jakobsen vorige week.

De Nederlander was niet de enige renner van Quick-Step die onlangs zwaar crashte. Remco Evenepoel viel op 15 augustus tijdens een afdaling in de Ronde van Lombardije over de rand van een brug en belandde enkele meters lager op de grond. Het Belgische toptalent hield een bekkenbreuk en een gekneusde long over aan die val.

"Ik had twee begrafenissen kunnen hebben in tien dagen", aldus Lefevere over de zware crashes van zijn renners. "Fabio is er veel slechter aan toe dan Remco, wiens breuken kunnen genezen. Als Remco de revalidatie volgt, zullen zes weken volstaan."