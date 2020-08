Jumbo-Visma heeft woensdag het contract van tijdritspecialist Tony Martin met twee jaar verlengd. De 35-jarige Duitser is nu tot eind 2022 aan de Nederlandse wielerploeg verbonden.

"Ik ben nog steeds gek op wielrennen en hou ervan om te knokken voor dit team", zegt Martin op de site van zijn ploeg. "In de rol die ik bij Jumbo-Visma heb, voel ik mij op mijn gemak. Onze kopmannen geven ons heel veel terug en mede daarom heb ik in overleg met de ploeg besloten om door te gaan."

Martin kwam twee jaar geleden in dienst bij Jumbo-Visma en was vooral belangrijk als knecht in grote rondes en in de (ploegen)tijdritten. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden maakt ook tijdens de komende Tour de France deel uit van de ploeg van Jumbo-Visma.

De contractverlenging van Martin komt een dag nadat Jumbo-Visma Sam Oomen wist vast te leggen. De 25-jarige Brabander maakt aan het eind van het jaar de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma en tekende een contract voor drie seizoenen.

Met Gijs Leemreize uit de eigen opleidingsploeg, beloftenkampioen David Dekker (SEG Racing Academy), de Italiaan Edoardo Affini (Mitchelton-SCOTT) en de Belg Nathan Van Hooydonck (CCC) legde Jumbo-Visma eerder al vier renners vast voor volgend jaar.

Jumbo-Visma is momenteel in voorbereiding op de Tour de France, die komende zaterdag begint in Nice. Primoz Roglic en Tom Dumoulin zijn de kopmannen.

