Michael Matthews heeft Team Sunweb dinsdag de zege bezorgd in de Bretagne Classic. De Australiër was mede dankzij voorbereidend werk van Nils Eekhoff de snelste in de sprint.

Het is voor Matthews zijn eerste zege in bijna een jaar. De 29-jarige sprinter, die al sinds 2017 voor het Nederlands getinte Team Sunweb rijdt en niet is geselecteerd voor de Tour de France, won op 13 september vorig jaar zijn laatste koers: de Grand Prix van Quebec.

Matthews rukte zich met zes anderen vlak voor de streep los op de top van de Côte du Pont-Neuf, de laatste klim van de dag. Hoewel het uitgedunde peloton hard in de achtervolging ging, slaagden de zeven er dankzij kopwerk van Eekhoff in om weg te blijven.

De 22-jarige Eekhoff, die zondag nog tweede werd bij het NK wielrennen op de weg, trok zelfs nog de sprint aan voor Matthews. De Australiër bekroonde het werk van zijn ploeggenoot door af te rekenen met de Sloveen Luka Mezgec (tweede) en de Fransman Florian Sénéchal (derde).

Jumbo-Visma en Team INEOS deden niet mee aan de Bretagne Classic, omdat ze geen selectie konden afvaardigen. Aangezien de Franse koers in de WorldTour is opgenomen, kunnen beide ploegen een boete tot 20.000 Zwitserse frank (ruim 18.000 euro) tegemoetzien. BORA-hansgrohe trok zich vanwege een coronabesmetting bij een van de renners op het laatste moment terug.

Annemiek van Vleuten won voor het eerst in 2020 geen koers waaraan ze deelnam. (Foto: Getty Images)

Van Vleuten grijpt naast zege in GP Plouay

Bij de vrouwen slaagde Annemiek van Vleuten er eerder op dinsdag niet in om de GP Plouay te winnen. De wereldkampioene moest de zege in de chaotisch verlopen WorldTour-koers aan de Britse Lizzie Deignan laten.

Van Vleuten had net als Anna van der Breggen de pech dat ze halverwege de regenachtige wedstrijd over 101 kilometer betrokken was bij een valpartij. Juist op dat moment ging Deignan er samen met haar landgenote Lizzy Banks en Jip van den Bos vandoor.

In het vervolg wist Van Vleuten in tegenstelling tot Van der Breggen nog wel terug te keren in het peloton. Ze probeerde ook nog zelf en daarna met haar ploeggenoten om Deignan en Banks terug te halen, maar het verschil bleef continu minimaal een halve minuut.

Deignan greep haar derde overwinning in de GP Plouay door in een sprint-a-deux af te rekenen met Banks. Van den Bos was al afgehaakt door een crash. De Italiaanse Chiara Consonni was de sterkste in de sprint van het uitgedunde peloton.

Het is de eerste keer dit jaar dat Van Vleuten een internationale koers niet wint. Ze was eerder wel op overtuigende wijze de beste in Omloop Het Nieuwsblad, Emakumeen Nafarroako Klasikoa, Clasica Femenina Navarra, Emakumeen Saria en Strade Bianche.