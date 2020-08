De Belgische wielerbond heeft bondscoach Rik Verbrugghe dinsdag weggestuurd bij de EK in Plouay. De 46-jarige Belg hield zich zondag niet aan de coronamaatregelen door contact te hebben met iemand buiten de bubbel.

Volgens verschillende Belgische media bezocht Verbrugghe een restaurant in de Franse stad, nadat hij het buffet met het team had gemist. Hij ging daarmee de fout in, want de renners en stafleden mogen zich buiten de wedstrijden om alleen in het hotel bevinden.

Verbrugghe onderging daarop een coronatest, maar de Belgische wielerbond spreekt van een "ongelukkige daad" en besloot het resultaat daarvan niet af te wachten en hem huiswaarts te laten keren. Verbrugghe raakte eerder dit jaar besmet met COVID-19.

"Rik zal de renners niet meer coachen op dit EK. We zijn overeengekomen om geen gezondheidsrisico's te nemen. Daarom is hij naar huis teruggekeerd", schrijft de Belgische wielerbond op Twitter.

Verbrugghe, die maandag uit voorzorg al ontbrak bij het eerste onderdeel, tijdritten van de mannen en de vrouwen, wordt in het restant van het evenement vervangen door zijn assistent Sven Vanthourenhout.

Er wordt woensdag, donderdag en vrijdag nog gefietst op de EK wielrennen. Zo rijden de elitemannen woensdag (start om 12.00 uur) en de elitevrouwen donderdag (start om 13.00 uur) de wegwedstrijd.