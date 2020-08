De UCI gaat voor en tijdens wielerkoersen meer inspecties uitvoeren. De internationale wielerunie heeft daartoe besloten na meerdere incidenten in de afgelopen weken.

"Het aantal ernstige crashes is sinds de hervatting van het seizoen toegenomen. Risico's maken deel uit van onze sport, maar we kunnen niet tolereren dat de ongevallen van de afgelopen weken vaak het gevolg waren van het niet naleven van de veiligheidsregels", schrijft de UCI dinsdag in een verklaring.

De wielerbond doelt daarmee op onder meer de crash van Fabio Jakobsen, die drie weken geleden bij de eindsprint van de openingsetappe van de Ronde van Polen door toedoen van Dylan Groenewegen in de dranghekken belandde. De Nederlander vocht voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig kan herstellen.

Ook in andere koersen ging het recent mis, en niet door toedoen van renners. Maximilian Schachmann werd in de Ronde van Lombardije aangereden door een personenauto die per ongeluk op het parcours reed en in de vierde rit van het Critérium du Dauphiné kwam Steven Kruijswijk ten val in een gevaarlijke afdaling.

Steven Kruijswijk kwam onlangs hard ten val in het Critérium du Dauphiné. (Foto: Getty Images)

'Veiligheid renners is prioriteit voor UCI'

Naast dat de UCI meer inspecties gaat uitvoeren, is de wielerunie bezig om samen met de renners, teams en organisatoren de veiligheidsvoorwaarden te hervormen. Mogelijk worden er in de toekomst zwaardere straffen uitgedeeld bij wangedrag of misstanden.

"De veiligheid van de renners is een prioriteit voor de UCI", zegt voorzitter David Lappartient. "We zijn ons bewust van de zorgen in het peloton over de veiligheid en zijn vastbesloten om met een krachtig en passend antwoord te komen."

De verklaring van de UCI komt ruim een week nadat Jumbo-Visma-teambaas Richard Plugge de noodklok luidde. Volgens hem willen alle professionele wielerploegen dat er zo snel mogelijk een nieuwe organisatie wordt opgetuigd die de veiligheid tijdens koersen controleert en handhaaft.