Sam Oomen verruilt na dit seizoen definitief Team Sunweb voor Jumbo-Visma. De 25-jarige Brabantse renner tekent een contract voor drie jaar bij de enige Nederlandse WorldTour-ploeg.

Verschillende media meldden in juni al dat Oomen een mondeling akkoord had bereikt met Jumbo-Visma. Er konden toen nog geen handtekeningen worden gezet, omdat transfers in het wielrennen pas na 1 augustus mogen worden afgerond. Oomen wordt bij Jumbo-Visma herenigd met Tom Dumoulin, die begin dit jaar overkwam van Team Sunweb.

Oomen kwam sinds 2016 uit voor Team Sunweb, waar hij een aflopend contract had. Hij was in de Giro d'Italia van 2018 de meesterknecht van Dumoulin, die toen als tweede eindigde achter Chris Froome. Zelf reed hij naar een verdienstelijke negende plaats in het algemeen klassement.

De Tilburger kende vorig jaar een rampzalig seizoen. Hij koerste amper doordat hij eerst bij een valpartij in de Giro een gebroken heup opliep en daarna moest worden geopereerd aan een beknelde liesslagader. Hij maakte in februari van dit jaar zijn rentree en zal in oktober weer meedoen aan de Giro.

"Ik heb vijf goede en fijne jaren gehad bij Team Sunweb. Aan mijn toekomst denkend, voelt het echter als het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap. Het is top dat ik deze nieuwe stap kan zetten bij Jumbo-Visma", zegt Oomen dinsdag op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Sam is het grootste jonge Nederlandse rondetalent. We volgden hem al enkele jaren met grote interesse en zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft. We zijn ervan overtuigd dat Sam met de juiste begeleiding nog veel beter kan worden. We willen hem geleidelijk begeleiden richting de wereldtop", aldus sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma.