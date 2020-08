BORA-hansgrohe verschijnt komend weekend met Emanuel Buchmann en Maximilian Schachmann aan de start van de Tour de France. Voor beide toprenners stond er een vraagteken achter de deelname in Frankrijk.

Buchmann kwam onlangs ten val in het Critérium du Dauphiné, waar hij samen met Steven Kruijswijk onderuitging en schaafwonden en kneuzingen opliep. In tegenstelling tot de Nederlander kan de Duitser starten in de Tour.

Ploeggenoot Schachmann viel op bizarre wijze in de Ronde van Lombardije. De voormalig Duits kampioen op de weg werd aangereden door een personenauto die per ongeluk het parcours op was gereden. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen.

"Ik dacht eigenlijk dat de Tour voorbij was toen ik viel en niet kon opstaan, maar gelukkig was er niets kapot", aldus Buchmann. "Toch is het jammer dat mijn training daarna niet verliep zoals ik wilde, want ik was in heel goede vorm."

De 27-jarige Duitser maakte vorig jaar indruk in de Tour door achter Egan Bernal, Geraint Thomas en Kruijswijk als vierde te eindigen. Zijn één jaar jongere landgenoot Schachmann won dit jaar Parijs-Nice.

De Tour-ploeg van BORA-hansgrohe bestaat verder uit Peter Sagan, Gregor Mühlberger (ook hij bleek fit genoeg na een val), Felix Grossschartner, Lukas Pöstlberger, Lennard Kämna en Daniel Oss.

