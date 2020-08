Bauke Mollema ziet kansen om voor de tweede keer in zijn loopbaan een etappe te winnen in de Tour de France. De 33-jarige Groninger werd maandag zoals verwacht als gedeeld kopman gepresenteerd door Trek-Segafredo.

Mollema voert samen met Richie Porte de Amerikaanse ploeg aan, die verder bestaat uit de Denen Mads Pedersen en Niklas Eg, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, de Fransman Kenny Elissonde en de Let Thoms Skujins.

"Hopelijk kan ik meedoen in het klassement en tegelijkertijd voor etappezeges gaan. In de eerste week staan er al een paar bergritten op het programma, dus als ik goed in vorm ben, denk ik dat daar al kansen liggen", zegt Mollema op de site van Trek-Segafredo.

"In dit vreemde seizoen moet je iedere kans pakken die je krijgt. Ik heb flink wat verkenningen gedaan, dus ik ken het parcours vrij goed. Het wordt een zware Tour, met vooral een zware laatste week, waarin de beslissingen zullen vallen."

Mollema staat voor zijn tiende Tour de France-deelname. In zowel 2013 (zesde), 2014 (tiende) als 2015 (zevende) eindigde hij in de top tien. Een jaar later eindigde hij daar met een elfde plek net buiten. Weer een jaar later, in 2017, won hij een etappe.

Zoals verwacht is Mollema, die later dit jaar ook in de Vuelta a España kopman zal zijn, de enige Nederlander in de Tour-ploeg van Trek-Segafredo. Koen de Kort en Pieter Weening zullen zeer waarschijnlijk later dit jaar de Giro d'Italia rijden.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.