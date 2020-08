Anna van der Breggen is maandag voor het eerst Europees kampioen tijdrijden geworden. In het Franse Plouay bleef ze titelverdediger Ellen van Dijk ruim voor. Bij de mannen ging het goud naar de Zwitser Stefan Küng.

Al snel werd duidelijk dat de twee Nederlandse vrouwen om de titel gingen strijden. Zowel Van Dijk (33) als Van der Breggen (30) wist de voor hen gestarte renster in te halen op het ruim 25 kilometer lange parcours rondom Plouay.

Van der Breggen kwam in 34.03 over de streep. De als laatste gestarte Van Dijk beet haar tanden stuk op die tijd en gaf een halve minuut toe. Het brons was voor de Zwitserse Marlen Reusser.

"Ik heb hard getraind om mijn kwaliteiten in het tijdrijden te verbeteren", zei Van der Breggen tegen Eurosport. "Het voelt goed dat dat harde werken zich nu heeft uitbetaald. Het was een moeilijk parcours met veel heuvels, maar daar hou ik juist van en mede daardoor heb ik vandaag kunnen winnen."

De individuele tijdrit bij de vrouwen maakt sinds 2016 deel uit van de EK wielrennen en in de afgelopen vier jaar greep Van Dijk steeds het goud. Van der Breggen, die afgelopen weekend nog Nederlands kampioen op de weg werd, kwam tot maandag niet verder dan twee zilveren medailles.

Küng wint bij afwezigheid Nederlandse mannen

Later op maandag kroonde de Küng zich tot Europees kampioen bij de mannen. De Fransman Rémi Cavagna (zilver) en Victor Campenaerts uit België pakten de overige medailles.

Er verschenen geen Nederlandse mannen aan de start. Vanwege de Tour de France, die zaterdag begint, ontbreken veel grote namen in Plouay. Ook de winnaar van vorig jaar was niet van de partij. De Belg Remco Evenepoel is herstellende van een zware valpartij

Woensdag staat de wegrit bij de mannen op het programma en donderdag strijden de vrouwen om de Europese titel.