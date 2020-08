Tim Wellens kan zaterdag niet van start gaan in de Tour de France. De renner van Lotto Soudal raakte vrijdag gewond bij een ongeluk op de training.

Wellens, die vorig jaar nog vijftien dagen de bolletjestrui droeg in de Tour, kwam ten val terwijl hij achter een scooter trainde. De 29-jarige Belg liep daarbij geen breuken op, maar heeft wel verwondingen over het hele lichaam.

"Het is een van de ergste ongelukken die ik ooit heb meegemaakt op een fiets", zegt Wellens maandag op de site van zijn ploeg Lotto Soudal. "Ik reed achter de scooter toen we werden verrast door een hobbel in de weg."

"De scooter kon een val nog voorkomen, maar ik niet. Ik was zo verrast dat ik niet heb kunnen remmen. Ik kan 's nachts niet slapen door alle verwondingen", aldus Wellens.

Tour-ploeg Lotto-Soudal Steff Cras (België)

Jasper De Buyst (België)

Thomas De Gendt (België)

John Degenkolb (Duitsland)

Caleb Ewan (Australië)

Frederik Frison (België)

Philippe Gilbert (België)

Roger Kluge (Duitsland)

Frison vervangt Wellens in Tour-ploeg Lotto Soudal

Wellens had grote plannen in de Tour. "Het was mijn doel om een etappe te winnen, zeker de eerste dagen passen erg goed bij me. Ik had de etappes rondom Nice al vaak verkend."

In de Tour-ploeg van Lotto Soudal wordt Wellens vervangen door zijn landgenoot Frederik Frison, die debuteert in de Tour.

Sprinter Caleb Ewan en puncher Philippe Gilbert zijn de kopmannen van de Belgische ploeg in de Tour. De Nederlander Brian van Goethem maakt geen deel uit van de Tour-ploeg van Lotto Soudal.

