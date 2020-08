Deceuninck-Quick-Step verwacht niet dat Julien Alaphilippe de komende Tour de France om de eindoverwinning kan strijden. De 28-jarige Fransman reed vorig jaar nog veertien dagen in de gele trui.

"We zullen de kansen iedere dag bekijken. Maar toch moeten we er niet op rekenen dat hij het kunstje van vorig jaar kan herhalen", aldus Quick-Step-directeur Tom Steels, die met de Belgische formatie inzet op dagsucces.

Samen met sprinter Sam Bennett is Alaphilippe wel de kopman van Deceuninck-Quick-Step, dat maandagochtend de Tour-selectie bekendmaakte. "Er liggen mooie kansen voor Alaphilippe, terwijl we met Bennett ook de sprintetappes kunnen winnen", zegt Steels.

"Michael Mørkøv is de laatste man in de sprinttrein, maar ook Kasper Asgreen en Zdenek Stybar zullen Bennett bijstaan in de laatste kilometers."

Julien Alaphilippe vorig jaar tijdens de Tour (Foto: Pro Shots)

Weinig kansen op een sprint

De 48-jarige Steels spurtte rond de eeuwwisseling naar liefst negen etappezeges, maar ziet dit jaar weinig kansen voor de sprinters. Volgens de Belg zijn er maar vier echte sprintritten. "Dit is een van de lastigste Tours die ik me kan herinneren."

Bob Jungels , die zijn laatste Tour de France in dienst van Deceuninck-Quick-Step rijdt en naar AG2R-Citroën vertrekt, staat Alaphilippe samen met Dries Devenyns bij in de lastigere etappes. Steels: "Zij hebben enorm veel ervaring en kunnen hem in de finales helpen, terwijl de ervaring van Tim Declerq goed van pas komt in het controleren van de ritten."

De 107e editie van de Tour de France begint zaterdag in Nice met een heuvelrit over 156 kilometer.

Tour-selectie Deceuninck-Quick-Step Julien Alaphilippe (Frankrijk)

Sam Bennett (Ierland)

Michael Mørkøv (Denemarken)

Zdenek Stybar (Tsjechië)

Kasper Asgreen (Denemarken)

Dries Devenyns (België)

Bob Jungels (Luxemburg)

Tim Declerq (België)

