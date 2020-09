Remco Evenepoel verlaat maandag na een week het ziekenhuis in België. De renner van Deceuninck-Quick-Step mag thuis verder herstellen van zijn zware val in de Ronde van Lombardije.

In de slotfase van het wielermonument sloeg Evenepoel over de kop in de afdaling, waarna hij over de reling van een brug vloog en enkele meters naar beneden viel. De Belg liep bij de zware val onder meer een bekkenbreuk en een gekneusde long op.

Evenepoel, die wel bij bewustzijn bleef, moest een nacht in een ziekenhuis in het Italiaanse Como blijven en werd daarna overgevlogen naar België. Het toptalent meldt maandag op Instagram dat hij nu naar huis mag.

Ook vader Patrick Evenepoel laat op sociale media weten dat zijn zoon maandag huiswaarts keert. "Dit is een dag om naar uit te kijken, home, sweet home! Samen komen we terug", schrijft hij op Facebook.

Het is nog niet duidelijk wanneer Evenepoel terug kan keren in het peloton. Teamdokter Yvan Vanmol van Quick-Step voorspelde vorige week dat de Belg minstens twee maanden uit de roulatie is.

De twintigjarige Evenepoel, die in oktober mee zou doen aan de Giro d'Italia, was nog uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij won dit jaar het eindklassement in de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen.