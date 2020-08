Mathieu van der Poel had het zondag bij het Nederlands kampioenschap op de weg bijzonder lastig. De kopman van Alpecin-Fenix veroverde in Drenthe voor de tweede keer in zijn carrière de nationale titel op de weg.

"Ik had een redelijk goede dag vandaag, maar het was enorm lastig", liet Van der Poel na afloop van de koers weten bij de NOS. "Er was geen moment rust. Het was een van de lastigste koersen die ik ooit gereden heb."

De renners moesten een loodzwaar parcours van 182,5 kilometer afleggen, waarbij in 25 rondes telkens van twee verschillende kanten de VAM-berg werd beklommen. In de openingsfase werden verschillende vluchtpogingen al snel tenietgedaan.

"Het leek wel een juniorenkoers, maar dat was te verwachten", aldus Van der Poel. "Iedereen wilde van voren zitten. Daardoor was het tien keer zo hard afzien. Vooral de mannen van Jumbo-Visma waren vrij irritant. Ik snapte hun tactiek ook niet zo goed."

Mathieu van der Poel werd op het podium geflankeerd door Nils Eekhoff en Timo Roosen. (Foto: Pro Shots)

'Op het WK kan dit parcours niet'

Terwijl Jumbo-Visma met negen renners aan de start stond, had Van der Poel met zijn broer David en Oscar Riesebeek slechts twee ploeggenoten. Desondanks sprong hij op 43 kilometer van de finish weg uit de kopgroep en bekroonde hij een imponerende solo met de winst.

"Ik wist dat het aan het einde man tegen man zou worden, maar het was ontzettend lastig", blikte de topfavoriet terug. "Het was heel moeilijk om tegen zo veel man te koersen."

Zo bestond het peloton halverwege de wedstrijd nog uit veertig man en in de finale bleven er slechts zeventien renners over, nadat een omvangrijke groep vanwege een te grote achterstand uit koers werd gehaald.

Van der Poel vindt het parcours in Drenthe dan ook niet geschikt voor een WK. "Op het WK kan dit parcours niet. Het is niet echt logisch om hier met een volledig peloton te starten. Het is ontzettend smal."

Overzicht nationaal kampioenen 2020 Nederland: Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Spanje: Luis León Sánchez (Astana)

Frankrijk: Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Duitsland: Marcel Meisen (Alpecin-Fenix)

Denemarken : Ksper Asgreen (Deceuninck-QuickStep)

Oostenrijk: Valentin Götzinger (WSA KTM Graz)

Luxemburg: Kevin Geniets (Groupama-FDJ)

Finland: Antti-Jussi Juntunen (Tartu 2024)

Noorwegen: Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates)

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.