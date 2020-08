Mathieu van der Poel is zondag voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen op de weg geworden. De topfavoriet was een klasse apart en bekroonde een indrukwekkende solo met de overwinning in Drenthe.

De 25-jarige Van der Poel reed op 43 kilometer van de finish weg uit een kopgroep en bleef de concurrentie ver voor. Nils Eekhoff eiste op anderhalve minuut achterstand het zilver voor zich op en het podium werd gecompleteerd door Timo Roosen, die op ruim drie minuten over de finish kwam.

Voor Van der Poel was het pas zijn eerste overwinning van het wegseizoen. Bijna een jaar geleden was hij met de eindzege in de Ronde van Groot-Brittannië voor het laatst succesvol.

Van der Poel kroonde zich twee jaar geleden voor het eerst tot Nederlands kampioen op de weg. Vorig jaar besloot hij zijn titel niet te verdedigen en was Fabio Jakobsen de sterkste. Jakobsen deed zondag vanwege de gevolgen van zijn zware valpartij in de Ronde van Polen logischerwijs niet mee.

Het NK kende sowieso een gedevalueerd deelnemersveld, want ook toppers als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Dylan Groenewegen en Mike Teunissen waren niet van de partij. Dumoulin en Gesink bereiden zich in Frankrijk voor op de Tour de France, terwijl Kruijswijk, Groenewegen en Teunissen ontbraken door blessures.

Vroege vlucht krijgt geen kans op loodzwaar parcours

Het peloton kreeg een loodzwaar parcours voorgeschoteld, dat vanwege de slechte weersomstandigheden met 14 kilometer werd ingekort. Hierdoor werd de wedstrijd 182,5 kilometer lang en werd in 25 rondes van 7,3 kilometer telkens van twee verschillende kanten de VAM-berg beklommen.

In elke ronde wachtte een 200 meter lange klim met een gemiddelde stijging van 12 procent en een 500 meter lange klim met een gemiddelde stijging van 7 procent en een maximale stijging van 24 procent.

Na 30 kilometer koers gingen de eerste renners in de aanval, maar zij werden al snel weer ingerekend nadat Van der Poel zich bij hen had gevoegd. Niet veel later ontstond een nieuwe kopgroep met onder anderen Pascal Eenkhoorn en Bert-Jan Lindeman, maar na een versnelling van Van der Poel in het peloton was ook dat avontuur snel voorbij.

Ondertussen haakten de nodige renners vanwege de zware omstandigheden af uit het peloton, dat halverwege de koers nog uit veertig renners bestond. Drievoudig Nederlands kampioen Niki Terpstra besloot met nog 60 kilometer voor de boeg af te stappen.

Van der Poel werd op het podium geflankeerd door Eekhoff en Roosen. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel springt weg bij medevluchters

Kort voordat Terpstra het voor gezien hield, ontstond na een demarrage van Van der Poel een kopgroep van tien renners. Die werd naast de kopman van Alpecin-Fenix gevormd door onder anderen Pieter Weening, Ramon Sinkeldam, Jos van Emden en Eenkhoorn.

Het tiental nam een kleine voorsprong op de achtervolgende groep, maar voor Van der Poel ging het niet snel genoeg. Een eerste aanval van 'VDP' werd nog tenietgedaan, maar op 43 kilometer van de finish kon geen enkele medevluchter volgen.

Van der Poel had binnen 10 kilometer een voorsprong van een minuut te pakken en de achtervolgers legden zich neer bij de strijd om de andere podiumplaatsen. Ook bij de achtervolgers werd het een man-tegen-mangevecht, waarbij Eekhoff op 20 kilometer van de meet wegreed bij Eenkhoorn.

Door het beulswerk van Van der Poel werd even later een omvangrijke groep vanwege een te grote achterstand uit koers gehaald, waardoor er slechts zeventien renners overbleven in koers. De drievoudig wereldkampioen veldrijden hield vooraan simpel stand en soleerde zo naar zijn tweede nationale titel op de weg.

