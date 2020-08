De organisatie van de NK wielrennen heeft zondag een paar uur voor de start van de wegrit voor mannen besloten om de koers ruim 14 kilometer in te korten. Er worden in de middag slechte weersomstandigheden verwacht in Drenthe.

De 89 renners zullen na overleg met de ploegleiders en jury niet 27 maar 25 rondes van 7,3 kilometer rijden rondom de VAM-berg. De wedstrijd is daardoor 182,5 km in plaats van 197,1 kilometer.

Zaterdag kregen de vrouwen tijdens hun wegrit al te maken met regen en wind op het parcours rond Wijster. Op de smalle wegen van de lokale ronde kan dat extra gevaarlijk zijn. Er was de afgelopen dagen ook al wat kritiek op het parcours van de NK.

Annemiek van Vleuten, die achter Anna van der Breggen tweede werd, gaf de organisatie na de vrouwenkoers juist complimenten. "Laten we dit jaar niet kritisch zijn, maar benadrukken wat we wél hebben en dat was een mooi NK op een mooi en selectief parcours", zei de wereldkampioene tegen WielerFlits.

De wegrit voor mannen begint om 13.00 uur. Volgens de voorspellingen gaat het 's middags flink regenen rond Wijster.

Ook na de inkorting belooft het nog een heel zwaar NK te worden. De renners moeten alsnog vijftig keer de VAM-berg beklimmen. Het eerste klimmetje is 200 meter lang en heeft een gemiddelde stijging van 12 procent, terwijl de finish ligt na een klim van 500 meter à 7 procent, met een maximale stijging van 24 procent.