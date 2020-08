Bij Anna van der Breggen overheerst de trots na haar eerste Nederlandse titel op de weg. De Zwolse, die zaterdag solo over de finish kwam in Drenthe, is ook lovend over haar ploeggenoten van Boels-Dolmans.

"Ik ben trots", jubelde Van der Breggen na haar overwinning bij de organisatie. "Niet alleen op mijn eigen prestatie, maar het is ook supertof wat we met de ploeg hebben neergezet."

"Zoals Jip (van den Bos, red.) in die kopgroep reed, maar ook hoe de meiden in het peloton zulk goed werk hebben verricht. We waren gemotiveerd om hier te winnen en dat lukt. Het is een toffe ploegprestatie."

De dertigjarige Van der Breggen sprong met nog circa 100 kilometer te gaan weg uit het peloton en sloot samen met Anouska Koster aan bij haar ploeggenote Jip van den Bos. Het trio nam een voorsprong van bijna drie minuten en bleef lang vooruit.

Nadat Annemiek van Vleuten de achtervolging had ingezet, ging Van der Breggen op 14 kilometer van de finish alleen verder. De regerend olympisch kampioene had op dat moment zo'n vijftig seconden voorsprong op de regerend wereldkampioen, die ze ondanks een fietswissel in de finale ruim een minuut achter zich hield.

"Ik weet inmiddels wel dat je je nooit rijk moet rekenen, al was het met een minuut voorsprong wel oké", aldus Van der Breggen. "Ik kreeg ook nog een lekke band, waardoor ik pas op het laatste stuk dacht: dit moet wel lukken."

Van der Breggen passeerde na 124 kilometer solo de finish in Drenthe. (Foto: Pro Shots)

'Niet gepland om zo lang voorop te rijden'

De rensters legden een loodzwaar parcours af, waarbij maar liefst 34 keer de VAM-berg werd beklommen. In zeventien rondes van 7,3 kilometer wachtten telkens een 500 meter lange klim met een gemiddelde stijging van 7 procent en een 200 meter lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 12.

"Ik had niet gepland om zo lang voorop te rijden, maar wat gebeurt dat gebeurt", liet Van der Breggen weten. "Ik voelde na een aantal ronden wel dat het echt slopend was."

Van der Breggen kondigde enkele maanden geleden aan dat ze eind volgend jaar haar wielerloopbaan beëindigt, waardoor ze dus in haar laatste seizoen in de Nederlandse kampioenstrui zal rijden. "Dat is wel mooi. Het is bijzonder om Nederlands kampioen te zijn. Ik ga hiervan genieten", besloot ze.

