Anna van der Breggen is zaterdag voor de eerste keer in haar carrière Nederlands kampioene op de weg geworden. De Zwolse kwam solo over de finish in Drenthe, nadat ze al vroeg deel uitmaakte van een kopgroep.

De dertigjarige Van der Breggen, die deel uitmaakte van een vroege vlucht en op 14 kilometer van de finish solo verder ging, bleef Annemiek van Vleuten één minuut en negentien seconden voor. Het podium werd gecompleteerd door Anouska Koster, die precies twee minuten achterstand had.

Van der Breggen werd al eens olympisch kampioene (2016), wereldkampioene (2018) en Europees kampioene (2016) op de weg, maar veroverde nog nooit de nationale titel op de weg. Wel werd ze in 2015 Nederlands kampioene op de tijdrit.

Ook eindigde Van der Breggen nog nooit op het podium bij het NK op de weg. De beste notering van de renster van Boels-Dolmans voorafgaand aan deze editie was een zevende plaats in 2012.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de finish van Van der Breggen te bekijken.

Van der Breggen maakt deel uit van vroege vlucht

De rensters legden een loodzwaar parcours van 124 kilometer af in Drenthe, waarbij maar liefst 34 keer de VAM-berg werd beklommen. In zeventien rondes van 7,3 kilometer wachtten telkens een 500 meter lange klim met een gemiddelde stijging van 7 procent en een 200 meter lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 12.

Enkele uren voor de start werd duidelijk dat onder anderen Inge van der Heijden en Yara Kastelijn, de Europees kampioene veldrijden, niet konden meedoen. Bij Van der Heijden werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld en Kastelijn had samen met haar het NK-parcours verkend.

Met nog ruim 100 kilometer voor de boeg koos Jip van den Bos in de stromende regen als eerste de aanval en zij kreeg even later gezelschap van haar ploeggenote Van der Breggen en Koster. Het trio bouwde een voorsprong van bijna drie minuten op, die halverwege de koers langzaamaan kleiner werd.

Van der Breggen wordt op het podium geflankeerd door Van Vleuten en Koster. (Foto: Pro Shots)

Van Vleuten demarreert op VAM-berg

Het peloton was ondertussen flink uitgedund en bestond op dat moment nog uit slechts 22 rensters, terwijl het weer inmiddels iets was opgeklaard. Op 29 kilometer van de finish demarreerde Van Vleuten op de VAM-berg uit het peloton, waarna alleen Marianne Vos en Amy Pieters het tempo van de wereldkampioene konden volgen.

Het verschil tussen de twee voorste groepen liep snel terug naar een halve minuut en op 20 kilometer van de meet sprong Van Vleuten weg uit de achtervolgende groep. In een mum van tijd sloot ze aan bij Van den Bos, die net was afgehaakt uit de kopgroep, maar het gaatje met de twee koploopsters wist ze net niet te dichten.

Kort voor het ingaan van de voorlaatste ronde liet Van Vleuten Van den Bos achter en vrijwel tegelijkertijd reed Van der Breggen weg bij Koster. Het verschil tussen de wereldkampioenes van 2018 en 2019 was inmiddels zo'n vijftig seconden. Van der Breggen wisselde in de slotronde nog van fiets, maar hield uiteindelijk eenvoudig stand en soleerde zo naar haar eerste nationale titel op de weg.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.