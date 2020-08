Adam Yates verruilt Mitchelton-SCOTT na dit seizoen voor Team INEOS. De tweelingbroer van Simon Yates tekent een tweejarig contract bij de Britse wielerploeg.

Het is voor het eerst dat de broertjes Yates niet voor dezelfde profploeg zullen rijden. Ze begonnen samen in 2014 bij Orica GreenEDGE, dat nu Mitchelton-SCOTT heet. Simon Yates verlengde zijn contract daar dinsdag met twee jaar.

"Het no-nonsense-karakter van Adam past perfect bij ons en ik ben dan ook erg blij dat hij het team komt versterken", zegt teambaas Sir Dave Brailsford op de site van INEOS. "Het voelt alsof de timing precies goed is, want hij zit in de bloei van zijn carrière en wij gaan een nieuw tijdperk in."

Yates doet deze maand voor de vijfde keer in zijn carrière mee aan de Tour de France. De 28-jarige Brit noteerde in 2016 zijn beste resultaat in de Ronde van Frankrijk met een vierde plek in het eindklassement. Ook in de Giro d'Italia van 2017 eindigde hij in de top tien (negende).

De Tour wordt pas de derde koers voor Yates dit jaar. De renner van Mitchelton-SCOTT begon 2020 sterk door de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam te schrijven en vorige week deed hij mee aan het Critérium du Dauphiné.

"Ik word enorm enthousiast van het vooruitzicht om voor een Brits team te rijden", zegt Yates. "Tijdens mijn carrière ben ik getuige geweest van de opkomst van het wielrennen in het Verenigd Koninkrijk. Dit is voor mij een mooie kans die op het juiste moment komt."