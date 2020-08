Wout Poels is vrijdag zoals verwacht opgenomen in de Tour-selectie van Bahrain McLaren. De Spanjaard Mikel Landa is de kopman van de ploeg uit Bahrein. Dylan Teuns en Mark Cavendish zitten niet bij de acht namen.

De 32-jarige Poels begint volgende week zaterdag in Nice aan zijn achtste Tour. De Limburger kwam afgelopen zomer over van Team INEOS, waar hij vier keer een belangrijke knecht was voor een eindwinnaar (twee keer Chris Froome, één keer Geraint Thomas en één keer Egan Bernal).

Poels, die vorig jaar met een 26e plek in het eindklassement zijn beste resultaat neerzette in de Tour, heeft na de coronapauze nog geen grootse indruk achtergelaten. Hij werd begin deze maand slechts 35e in de Ronde van Polen en verkoos vervolgens een hoogtestage boven deelname aan het Critérium du Dauphiné.

Landa (30) eindigde de afgelopen drie jaar in de top tien in de Ronde van Frankrijk (vierde, zevende en zesde). De oud-renner van onder meer Team Sky en Movistar is ook bezig aan zijn eerste seizoen bij Bahrain McLaren.

De nummer drie van de Giro d'Italia van 2015 krijgt in de Tour hulp van zijn landgenoten Rafael Valls en Pello Bilbao, die vrijdag de Spaanse tijdrittitel veroverde. De Italianen Damiano Caruso en Sonny Colbrelli, de Oostenrijker Marco Haller en de Sloveen Matej Mohoric completeren de Tour-ploeg.

Teuns: 'Wat moet ik nog meer bewijzen?'

Teuns is enigszins verrassend buiten de Tour-ploeg gehouden. De 28-jarige Belg won vorig jaar nog de pittige bergrit naar de top van La Planche des Belles Filles.

"Wat moet ik nog meer bewijzen om erbij te zijn? Zij denken dat ik niet in vorm ben, terwijl dat echt niet waar is", reageert een teleurgestelde Teuns bij Sporza.

De 35-jarige Cavendish won in zijn loopbaan liefst dertig etappes in de Tour, maar zijn laatste succes in de grootste koers ter wereld dateert van 2016.

