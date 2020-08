Team Sunweb heeft vrijdag het contract van Cees Bol en Nils Eekhoff met een jaar verlengd. De Nederlandse sprinters liggen nu tot en met het einde van 2022 vast bij de Duitse ploeg.

Ook de Italiaan Alberto Dainese, die bezig is aan zijn eerste jaar bij Team Sunweb, heeft een nieuw contract gekregen. De 22-jarige sprinter blijft tot en met 2023 verbonden aan het WorldTour-team.

De even oude Eekhoff is ook neoprof. De lange Nederlander werd vorige week nog tweede in Dwars door het Hageland. Vorig jaar leek hij wereldkampioen bij de beloften te worden, maar hij werd na de koers gediskwalificeerd vanwege stayeren.

"Ik voel me goed bij deze ploeg", aldus Eekhoff. "Mijn ultieme doel is om later in mijn carrière een toprenner te worden voor de klassiekers."

Bol rijdt sinds 2019 voor Team Sunweb. De 25-jarige Noord-Hollander won dit jaar een rit in de Ronde van de Algarve. Eind deze maand zal hij voor het tweede seizoen op rij aan de start van de Tour de France staan.

Team Sunweb neemt na dit seizoen afscheid van klimmers Sam Oomen en Wilco Kelderman, al zijn hun nieuwe ploegen nog niet officieel bekendgemaakt. De Franse toprenner Romain Bardet zal volgend jaar de overstap maken naar de formatie van Iwan Spekenbrink.