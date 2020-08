AG2R-renner Larry Warbasse heeft positief getest op het coronavirus. Ploeggenoten Geoffrey Bouchard, Axel Domont en Ben Gastauer, die zaterdag net als de Amerikaan de Ronde van Lombardije reden, zijn vrijdag uit voorzorg uit de Ronde van Limousin gehaald.

AG2R meldt in een verklaring op de site dat Warbasse geen symptomen heeft. De dertigjarige klimmer wordt net als alle WorldTour-renners door zijn ploeg regelmatig getest op COVID-19.

Bouchard, Domont en Gastauer hebben niet positief getest, maar ze hebben door hun deelname aan de Ronde van Lombardije recent wel contact gehad met Warbasse.

AG2R wil geen risico nemen, waardoor het trio vrijdag niet meer op zal stappen voor de vierde en laatste rit van de Ronde van Limousin. Bouchard en Domont zullen zondag ook niet meedoen aan de wegrit bij de Franse kampioenschappen.

Warbasse, Bouchard, Domont en Gastauer zitten niet in de voorselectie van AG2R voor de Tour de France (29 augustus-20 september).

In de Ronde van Frankrijk zullen ook zeer strenge coronaregels gelden. Uit een veiligheidsprotocol dat gedeeld is met alle deelnemende teams, en in handen is van VeloNews, bleek eerder op de dag dat teams met twee of meer besmettingen uit de Tour zullen worden gehaald.

