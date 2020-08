Mathieu van der Poel hoopt zondag in Drenthe voor de tweede keer in zijn carrière de nationale titel op de weg te veroveren. De topfavoriet verwacht een zware koers, vooral doordat de VAM-berg liefst 54 keer moet worden beklommen.

De profs rijden zondag vanaf 13.00 uur 27 rondes van 7,3 kilometer rond Wijster. In elke omloop wordt de VAM-berg, een afvalberg waarop verschillende fietsroutes zijn aangelegd, van twee verschillende kanten opgereden.

Het eerste klimmetje is 200 meter lang en heeft een gemiddelde stijging van 12 procent, terwijl de finish ligt na een klim van 500 meter à 7 procent, met een maximale stijging van 24 procent. Op dat klimmetje gaat het bovendien 150 meter over kasseien.

"Het zal wel een slagveld worden", voorspelt de 25-jarige Van der Poel vrijdag. "Normaal moet dit wel een rondje voor mij zijn, met de VAM-berg en vrij smalle wegen, maar het is altijd heel lastig om een kampioenschap te winnen."

Mathieu van der Poel won vorig jaar de Amstel Gold Race in het rood-wit-blauw. (Foto: Pro Shots)

'Ga proberen weer kampioen te worden'

De kopman van Alpecin-Fenix was in 2018 al een keer de beste bij de NK. In Hoogerheide rekende hij ruim twee jaar geleden door een machtige sprint af met Danny van Poppel en Ramon Sinkeldam.

"Dat was een beetje het begin van mijn wegcarrière, omdat daarna de beslissing is genomen om ook klassiekers te rijden. Dus die titel heeft best wat betekend", aldus de alleskunner, die ook Nederlandse titels in het veldrijden en het mountainbiken op zijn erelijst heeft staan.

Van der Poel boekte in de kampioenstrui een aantal fraaie zeges, met vorig jaar april de winst in de Amstel Gold Race als hoogtepunt, en hij wil graag opnieuw een jaar in het rood-wit-blauw koersen op de weg.

"Ik vind een nationale titel speciaal, omdat je dan de trui van je land mag vertegenwoordigen in koersen. Dus ik ga proberen weer kampioen te worden", zegt 'VDP', die de NK in eerste instantie niet in zijn programma had opgenomen. "Maar ik rijd toch, omdat ik veel belang hecht aan een kampioenschap."

Van der Poel heeft als nadeel dat hij met zijn broer David en Oscar Riesebeek maar twee ploeggenoten zal hebben in Drenthe. Topteam Jumbo-Visma start met negen mannen. "We hebben bij vorige kampioenschappen gemerkt dat het heel moeilijk is om tegen zulke grote blokken op te boksen, maar misschien kan dit rondje wel een voordeel zijn voor sterke types die zelf voor een afscheiding kunnen zorgen."