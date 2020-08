Jumbo-Visma heeft zich voor volgend jaar versterkt met Nathan Van Hooydonck. De 24-jarige Belg komt over van CCC en tekent voor twee seizoenen bij de Nederlandse ploeg.

"We waren op zoek naar een sterke renner die in de klassiekers ons team rond Wout van Aert en Mike Teunissen kon versterken", zegt sportief directeur Merijn Zeeman vrijdag op de site van Jumbo-Visma.

"Daar is Nathan met zijn talenten de geschikte renner voor. Daarnaast komen zijn tijdritcapaciteiten van pas in ploegentijdritten of een sprinttrein. We kijken uit naar zijn komst volgend seizoen."

Van Hooydonck rijdt sinds begin 2019 voor CCC, waar de hoofdsponsor stopt en veel renners vertrekken. De Belgisch beloftenkampioen van 2015 reed namens de Poolse ploeg zijn eerste grote ronde: hij werd 114e in de Vuelta a España van vorig jaar.

Met Gijs Leemreize uit de eigen opleidingsploeg, beloftenkampioen David Dekker (SEG Racing Academy) en de Italiaan Edoardo Affini (Mitchelton-SCOTT) legde Jumbo-Visma al drie renners vast voor volgend jaar. Waarschijnlijk maakt ook Sam Oomen van Team Sunweb de overstap, al is zijn komst nog niet bevestigd.

Jumbo-Visma is momenteel in voorbereiding op de Tour de France, die volgende week zaterdag begint in Nice. Primoz Roglic en Tom Dumoulin zijn er de kopmannen.

