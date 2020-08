Wielerploegen met twee of meer coronabesmettingen zullen niet verder mogen koersen in Tour de France, zo blijkt uit een veiligheidsprotocol dat gedeeld is met alle deelnemende teams.

"Als twee personen uit dezelfde ploeg symptomen hebben of positief testen op het COVID-19-virus, dan wordt de betreffende ploeg uit de Tour de France gezet", citeert VeloNews vrijdag uit het document.

"De overige renners uit de ploeg mogen in de eerstvolgende Tour-etappe niet meer starten en de rest van het personeel moet de accreditatie inleveren."

Symptomen van het coronavirus kunnen dus al genoeg zijn om een renner of ploeg niet meer te laten starten, ook al is er nog niet positief getest. Het is aan de medici in de koers om te bepalen of de klachten dusdanig zijn dat een renner de koers moet staken.

In de Tour gelden dit jaar zeer strenge regels, die onlangs bij het Critérium du Dauphiné werden getest. Er wordt een 'bubbel' gecreëerd waarin de renners weinig interactie hebben met de media en fans. Mondkapjes zijn overal verplicht.

De 107e editie van de Tour start volgende week zondag in Nice. Jumbo-Visma en Team INEOS lijken de sterkste ploegen, al moet de Nederlandse formatie het zonder Steven Kruijswijk doen en besloot INEOS om Chris Froome en Geraint Thomas thuis te laten.

