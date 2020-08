Wielerbond KNWU heeft donderdag besloten een extra baanwielrenner naar de Olympische Spelen van Tokio te sturen. Dat gaat ten koste van de wegploeg. Daardoor is Matthijs Büchli verzekerd van olympische deelname, hij heeft al voldaan aan de selectievoorwaarden.

Baanrenners Harrie Lavreijsen en Jeffrey Hoogland waren al zeker van een olympisch ticket.

Nederlang mag in totaal acht mannelijke wielrenners naar Tokio sturen. De KNWU kiest ervoor om vier tickets aan baanwielrenners te geven.

Er mogen nog altijd vijf Nederlandse renners aan de olympische wegwedstrijd deelnemen. Eén van die plekken moet nu worden ingevuld door een baanrenner, die vermoedelijk alleen een kleine knechtenrol kan vervullen op de weg.

"Het was zeker geen eenvoudige beslissing", zegt directeur Thorwald Veneberg op de website van de KNWU. "We hebben in Nederland momenteel een luxeprobleem, waarbij we ons gesteld zagen voor de keuze tussen vijf toppers op de weg of vier op de baan."

"Doorslaggevend voor de afweging is het feit dat we met onze baansprinters de afgelopen jaren een succesformat hebben gevonden, waarbij we de derde man in de teamsprintploeg kunnen wisselen. Dit behoort tot de succesvolle routine van de ploeg en bondscoach Hugo Haak acht de kans op succes dan ook groter met deze extra sprinter."

De baanrenners werden de afgelopen drie jaar wereldkampioen op dit onderdeel en gaan volgende zomer in Japan ook voor goud. Voor de 27-jarige Büchli wordt het zijn tweede deelname aan de Spelen. In 2016 veroverde hij zilver op het onderdeel keirin.

Wegbondscoach Moerenhout respecteert beslissing

Een ander argument van Veneberg is dat de Tour de France volgend jaar kort voor de Olympische Spelen plaatsvindt, waardoor het vormpeil en de fitheid van de wegrenners vooraf moeilijk in te schatten is.

"Ik respecteer de beslissing, hoewel ik hem vanuit mijn functie richting de huidige succesvolle lichting wegrenners uiteraard betreur", zegt Koos Moerenhout, bondscoach van de wegrenners.

De KNWU maakt nog wel het voorbehoud om het besluit bij blessures of ernstig vormverlies terug te kunnen draaien.