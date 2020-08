Wout van Aert blijft deze maand maar winnen. De Belg van Jumbo-Visma heeft donderdag ook zijn nationale titel op de tijdrit geprolongeerd en boekte daarmee al zijn vierde overwinning in augustus.

De 25-jarige Van Aert was op het 41,6 kilometer lange parcours door rondom Koksijde een klasse apart. Hij bleef nummer twee Victor Campenaerts, die zich in 2016 en 2018 tot Belgisch kampioen tijdrijden kroonde, een halve minuut voor.

Het podium werd gecompleteerd door Frederik Frison, die één minuut en zeventien seconden toegaf op Van Aert. Thomas De Gendt greep met de vierde tijd net naast eremetaal.

Van Aert is logischerwijs dolblij met zijn tweede nationale titel op de tijdrit. "Een nationale titel is altijd iets heel speciaals", zei hij na afloop. "Dit is een hele mooie titel. Hier ben ik echt heel erg trots op."

Van Aert won eerder Strade Bianche en Milaan-San Remo

Eerder deze maand maakte Van Aert indruk door zowel de Strade Bianche als Milaan-San Remo op zijn naam te schrijven. Ook triomfeerde hij in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné, waarin hij tevens de sterkste was in het puntenklassement.

Van Aert bereidt zich momenteel voor op de Tour de France, die volgende week zaterdag van start gaat in Nice. Vorig jaar ging de renner van Jumbo-Visma nog hard onderuit in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk. Bij die valpartij liep hij een diepe vleeswond op in zijn heup, waardoor hij maanden uit de roulatie was.

In de Tour krijgt Van Aert geen gezelschap van zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk. De Brabander moet 'La Grande Boucle' missen als gevolg van zijn val in de Dauphiné, waarbij hij een breukje in zijn schouder opliep.

