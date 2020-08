In de Tour de France zullen niet langer twee rondemissen te zien zijn bij de podiumceremonie na iedere etappe. De organisatie van de grootste wielerkoers ter wereld stopt met de opzet waar al langer kritiek op is.

Het was een traditie dat twee vrouwen de renner op het podium bloemen, een pluchen knuffel en een wielertrui overhandigden. Daarna volgde van beide vrouwen een kus op de wang van de renner.

"We zijn daar inmiddels aan gewend, maar nu gaat het er anders uitzien. Voor het eerst zullen er niet twee rondemissen, maar een man en een vrouw op het podium staan", zegt Tour-baas Christian Prudhomme tegen Europe 1.

"Daarnaast zullen aan beide kanten van het podium niet meer vijf prominenten en vijf sponsorrelaties staan, maar één. Ja, het is nieuw, al wordt het in races als Luik-Bastenaken-Luik al twintig jaar zo gedaan."

In de laatste jaren nam de kritiek op het inzetten van rondemissen in de wielersport toe. Door sommigen werd de rol van de vrouwen op het podium als seksistisch gezien. Begin 2018 werd in de Formule 1 om dezelfde reden al afscheid genomen van de gridgirls.

De 107e editie van de Tour de France begint volgende week zaterdag in Nice. Jumbo-Visma gaat in Frankrijk vol voor de eindzege, al kreeg de Nederlandse ploeg donderdag slecht nieuws, want Steven Kruijswijk moet de koers missen.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.