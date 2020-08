Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma baalt er stevig van dat Steven Kruijswijk volgende week ontbreekt in de Tour de France. De renner heeft een breukje in zijn schouder overgehouden aan zijn valpartij van zaterdag in het Critérium du Dauphiné.

"Steven heeft er in de laatste maanden alles aan gedaan, alles opgeofferd, om in topvorm aan de start van de Tour de France te verschijnen", zegt Zeeman donderdag in een korte verklaring van Jumbo-Visma.

"Hij lag perfect op schema, maar topsport is hard. Het is een enorme teleurstelling dat we niet verder kunnen gaan met ons plan."

Jumbo-Visma zou met drie kopmannen beginnen in de Tour: Kruijswijk, Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Kruijswijk wordt vervangen door allrounder Amund Grøndahl Jansen, die een ander type renner is, wat zal zorgen voor een andere dynamiek in de ploeg.

"Maar Amund is goed voorbereid en zal zich volledig inzetten voor het team en voor de kopmannen", aldus Zeeman, die vertrouwen heeft in de kwaliteiten van de 26-jarige Noor.

Kruijswijk, die zaterdag ten val kwam tijdens een afdaling in de vierde etappe van de Dauphiné, eindigde vorig jaar als derde in de Tour. Hij gaat zich nu richten op deelname aan de Giro d'Italia in oktober. De Tour begint volgende week zaterdag in Nice.

