Steven Kruijswijk moet de Tour de France missen als gevolg van zijn val in het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma heeft een breukje in zijn schouder en gaat zich nu richten op deelname aan de Giro d'Italia in oktober.

De 33-jarige Kruijswijk kwam zaterdag ten val tijdens een afdaling in de vierde rit van de Dauphiné, waarbij zijn schouder uit de kom raakte. In de afgelopen dagen bleef de nummer drie van de Tour van vorig jaar pijn houden.

"Helaas blijken de gevolgen van mijn val in de Dauphiné ernstiger dan gehoopt. Tot mijn grote teleurstelling kan ik door een breukje in de schouder en de vele schaafwonden niet deelnemen aan de Tour de France", zegt Kruijswijk donderdag op de officiële kanalen van Jumbo-Visma.

"Ik ga nu eerst aan mijn herstel werken en dan richt ik me op de Giro d'Italia als nieuwe doel. Ik wens het team veel succes in de Tour en baal ontzettend dat ik er geen deel van uit kan maken."

Grøndahl Jansen vervangt Kruijswijk

Het afhaken van Kruijswijk is een flinke domper voor Jumbo-Visma. Hij had de Nederlandse ploeg samen met Primoz Roglic - de Sloveen viel ook in de Dauphiné, maar is zo goed als zeker wél op tijd hersteld - en Tom Dumoulin moeten aanvoeren in de Ronde van Frankrijk. Kruijswijk wordt vervangen door de Noor Amund Grøndahl Jansen.

"Steven heeft er in de laatste maanden alles aan gedaan, alles opgeofferd, om in topvorm aan de start van de Tour de France te verschijnen. Het is een enorme teleurstelling dat we niet verder kunnen gaan met ons plan", aldus sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma.

Kruijswijk is niet de enige renner van naam die ontbreekt in de Tour. Woensdag werd al bekend dat concurrent Team INEOS ervoor kiest om Chris Froome en Geraint Thomas thuis te laten. De Tour begint volgende week zaterdag in Nice.