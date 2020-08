Jumbo-Visma is hoopvol gestemd over de kansen van Primoz Roglic om de Tour de France te kunnen rijden. Steven Kruijswijk heeft daarentegen nog altijd last van de gevolgen van zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné.

"Met Primoz gaat het goed. Hij moet ook nog herstellen, maar daar zijn we optimistisch over", vertelt ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma woensdag aan Cyclingnews.

Roglic ging afgelopen zaterdag in de voorlaatste etappe van de Dauphiné als klassementsleider onderuit en besloot een dag later niet meer van start te gaan. De Sloveen is naast Tom Dumoulin en Kruijswijk een van de drie beoogde kopmannen van Jumbo-Visma voor de Tour de France, die op 29 augustus van start gaat in Nice.

Met Kruijswijk gaat het volgens Zeeman een stuk minder goed. De Brabander kwam zaterdag eveneens ten val in de Dauphiné en daarbij raakte zijn schouder uit de kom. Hij besloot vervolgens op te geven.

Het is nog onduidelijk of Kruijswijk op tijd hersteld is voor de Tour. "De komende dagen zullen duidelijk maken of hij de Tour kan rijden. Steven heeft nog altijd veel pijn in zijn schouder", aldus Zeeman. "Hij probeert wat te trainen en te herstellen. Ik verwacht dat we dit weekend een beslissing zullen nemen."

De schouder van Steven Kruijswijk raakte uit de kom bij zijn val in de Dauphiné. (Foto: Getty Images)

De Plus kan Tour sowieso niet rijden

Mocht er een streep komen door de Tour-deelname van Kruijswijk, dan kan hij in ieder geval niet vervangen worden door Laurens De Plus. De Belg, die vorig jaar indruk maakte bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, kampt al enige tijd met heupklachten.

"Hij is nog altijd niet hersteld en is absoluut niet klaar om de Tour te rijden. Jammer, want hij zou een ideale vervanger geweest zijn", laat Zeeman weten. "Deze week bekijken we alle opties en analyseren we de conditie van alle mogelijke vervangers."

Jumbo-Visma werd eerder op de dag verrast door de Tour-selectie van Team INEOS, waarin oud-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas niet werden opgenomen. Kopman Egan Bernal wordt in 'La Grande Boucle' wel bijgestaan door onder anderen Richard Carapaz, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle.

"Ook wij waren verrast. We hadden verwacht dat beide renners er normaal gezien bij zouden zijn in de Tour. Normaal zou ik zeggen dat deze INEOS-selectie niet sterker is dan de ploeg die wij verwacht hadden. Maar INEOS heeft zo'n sterke ploeg in de breedte dat ze zelfs de winnaar van de Giro d'Italia (Carapaz, red.), die normaal gesproken de Tour niet zou rijden, kunnen opstellen", besluit Zeeman.