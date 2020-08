Arnaud Démare heeft woensdag op fraaie wijze de eindzege in de Ronde van Wallonië veroverd. De Franse klassementsleider hield stand in de lastige slotrit en boekte in Erezée zelfs zijn tweede etappezege van de week.

De 28-jarige Démare, die maandag al de tweede etappe won, rekende na bijna 200 kilometer in een lastige sprint af met de Belgen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet.

De vierde en laatste etappe leek met zeven heuvels in de Waalse Ardennen te zwaar voor Démare, zeker omdat hij in het klassement maar een voorsprong van zestien seconden verdedigde. De renner van Groupama-FDJ moest diep in de finale zijn rivalen ook even laten gaan, maar zijn ploegmaats zetten die situatie recht en de topsprinter maakte het werk vakkundig af.

Op de Côte de Beffe (1,6 kilometer à 8,7 procent), de slotklim met de top op 8,5 kilometer van de streep, trokken Loïc Vliegen, Jhonatan Narváez, Jelle Vanendert en Van Avermaet flink door, waardoor de voorste groep in stukken uiteen brak en Démare in de achtervolging moest.

Narváez was de enige renner die de aanval na de top doorzette en de Ecuadoraan van Team INEOS pakte een voorsprong van een seconde of 25 op het door Groupama-FDJ geleide peloton.

De aanval van Narváez eindigde in de slotkilometer, waarna Gilbert op de oplopende aankomst de sprint vroeg inzette. Démare counterde de versnelling van de Waal en stelde de eindzege in stijl veilig.