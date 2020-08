Simon Yates heeft zijn contract bij Mitchelton-SCOTT woensdag met twee jaar verlengd. De winnaar van de Vuelta a España van 2018 gaat zo op voor zijn achtste en negende seizoen bij de Australische wielerploeg.

"We hebben samen al heel veel succes gehad en dat wil ik voortzetten, vooral in de grote rondes", zegt de 28-jarige Yates op de site van Mitchelton-SCOTT. "We hebben twee jaar geleden onze eerste grote ronde gewonnen en ik geloof er oprecht in dat we dat nog een keer kunnen doen."

De Brit kwam in 2014 samen met zijn tweelingbroer Adam als neoprof bij de formatie van eigenaar Gerry Ryan. Naast zijn eindzege in de Vuelta won de klimmer drie etappes in de Ronde van Italië, twee etappes in de Ronde van Frankrijk en twee etappes in de Ronde van Spanje.

Het is nog onduidelijk of Adam Yates ook bij Mitchelton-SCOTT blijft. De winnaar van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten van dit jaar heeft een aflopend contract en staat volgens verschillende media in de belangstelling van onder andere Team INEOS.

Simon Yates richt zich dit jaar op de eindzege in de Giro d'Italia. Adam Yates is de kopman van Mitchelton-SCOTT in de Tour de France, al richt de ploeg zich in Frankrijk in eerste instantie op ritzeges en niet op het klassement.