De organisatie van de Amstel Gold Race wil de mannen- en vrouwenkoers dit jaar zonder publiek afwerken. De populaire Toerversie voor amateurrenners gaat helemaal niet door vanwege de coronacrisis.

De organisatie van de enige Nederlandse klassieker doet woensdag een oproep aan wielerfans om op 10 oktober niet naar Zuid-Limburg af te reizen.

"Samen met overheidsinstanties werken we aan maatregelen om de start- en finishlocatie en de beklimmingen publieksvrij te houden. Ook zijn we in overleg met NOS om de Amstel Gold Race langer en nog mooier in beeld te brengen, zodat de thuisblijvende wielerliefhebber niets hoeft te missen van de race", zegt koersdirecteur Leo van Vliet.

"We voeren deze periode veel gesprekken met overheden en veiligheidsinstanties, dit verloopt positief. De wil om de Amstel Gold Race te laten verrijden is bij alle partijen aanwezig."

De heuvelklassieker, die vorig jaar werd gewonnen door Mathieu van der Poel en de Poolse Katarzyna Niewiadoma, stond gepland voor 19 april, maar door de coronapandemie moest een nieuwe datum worden gezocht.

Ook de Toerversie werd verplaatst naar het najaar (11 oktober), maar de organisatie acht het momenteel "niet realistisch" om een tocht voor vijftienduizend deelnemers te organiseren, ook omdat die amateurrenners vaak naar de profkoers gaan kijken. Van Vliet: "We willen ons volledig focussen op het veilig laten plaatsvinden van de Amstel Gold Race."

