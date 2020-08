Chris Froome reageert in een eerste reactie gelaten op het feit dat hij over anderhalve week niet zal meedoen aan de Tour de France. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk erkent dat hij nog niet in topvorm is en richt zich nu volledig op de Vuelta a España.

"Het is natuurlijk een aanpassing dat mijn hoofddoel dit seizoen verplaatst is van de Tour naar de Vuelta", zegt de 35-jarige Froome woensdag in een interview op het Twitter-kanaal van zijn ploeg Team INEOS. "Maar ik heb niet het vertrouwen dat ik in de Tour al kan doen wat ik moet doen. Het is een stuk realistischer om voor de Vuelta te gaan."

De Tour-winnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017 zit net als Geraint Thomas (winnaar van 2018) niet in de INEOS-selectie voor de Ronde van Frankrijk. Titelverdediger Egan Bernal zal op 29 augustus in Nice als kopman van de Britse formatie starten, terwijl de rijkste ploeg van het peloton met Richard Carapaz - de winnaar van de Giro in 2019 - en Pavel Sivakov nog twee topklimmers meeneemt.

Het was de bedoeling dat Team INEOS met drie kopmannen naar de Tour zou gaan, maar Froome en Thomas lieten de afgelopen weken in hun eerste koersen na de coronapauze zien dat ze nog ver verwijderd zijn van hun topniveau. Thomas werd vorige week 37e in het Critérium du Dauphiné en Froome 71e.

Froome benadrukt woensdag dat hij nog steeds aan het terugkomen is na zijn harde valpartij vorig jaar juni in de Dauphiné, waarbij hij meerdere breuken opliep. "Ik ben volledig hersteld, heb geen pijn meer, maar het was een grote klap en ik werk nog steeds toe naar 100 procent fitheid. Ik heb al grote stappen gezet om weer een koers te kunnen winnen en hopelijk lukt dat in de Vuelta."

'Froome heeft nog iets meer tijd nodig'

Teambaas Dave Brailsford vindt het bewonderenswaardig hoe Froome is teruggekomen van zijn zware blessures. "Het is ongelooflijk wat hij al bereikt heeft. Maar ik denk dat hij nog iets meer tijd nodig heeft om zijn topniveau te bereiken. Chris is een kampioen en een legende in het wielrennen. Hij verdient de kans om als de kopman aan een grote ronde te beginnen."

De Ronde van Spanje, die op 20 oktober begint en tot en met 8 november duurt, zal de laatste koers van Froome voor Team INEOS zijn. De Brit vertrekt na dit seizoen naar Israel Start-Up Nation, waar hij verzekerd is van het kopmanschap in de Tour.

Thomas zal in de Giro d'Italia (3 tot en met 25 oktober) voor de eindzege gaan. De 34-jarige Welshman, vorig jaar tweede in de Tour, zal voor het eerst sinds 2012 niet starten in de Ronde van Frankrijk.

"Het is fijn dat er nu een duidelijk plan ligt voor mijn seizoen", aldus Thomas, die in 2017 al een keer voor de eindzege in de Ronde van Italië ging, maar toen de finish niet haalde. "Ik houd van Italië en wilde altijd nog een keer terugkeren in de Giro."

