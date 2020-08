Chris Froome en Geraint Thomas zullen eind deze maand niet aan de start staan van de Tour de France. Team INEOS gaat met Egan Bernal als kopman naar de Ronde van Frankrijk, terwijl ook Giro-winnaar Richard Carapaz voor de gele trui mag strijden.

Het leek er lange tijd op dat Team INEOS met drie kopmannen (Froome, Thomas en Bernal) naar de Tour zou gaan. Ze deden vorige week ook alle drie mee aan het Critérium du Dauphiné, maar de Britse ploeg kiest toch alleen voor Bernal.

De 35-jarige Froome, die in de Dauphiné nog ver weg was van zijn topvorm, mag zich gaan richten op de Vuelta a España (20 oktober-8 november). Voor de één jaar jongere Thomas wordt de Giro d'Italia (3-25 oktober) het hoofddoel van 2020.

Bernal gaat een poging doen om net als vorig jaar de Tour de France op zijn naam te schrijven, terwijl ook Carapaz - de winnaar van de Giro d'Italia van 2019 - voor het klassement mag rijden. De keuze voor de 27-jarige Ecuadoraan is verrassend, want hij zou dit jaar eigenlijk weer aan de start staan van de Ronde van Italië.

Ook Dylan van Baarle maakt deel uit van de Tour-selectie van INEOS. De groep wordt gecompleteerd door Pavel Sivakov, Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski en Luke Rowe. De Tour begint op 29 augustus en duurt tot en met 20 september.

Chris Froome en Geraint Thomas doen dit jaar niet mee aan de Tour. (Foto: Getty Images)

Froome voor tweede jaar op rij niet naar Tour

Het is het tweede jaar op rij dat Froome niet mee kan doen aan de Tour de France, die hij in zijn carrière al vier keer won (2013, 2015, 2016 en 2017). De Brit moest de belangrijkste ronde van het jaar in 2019 laten schieten na een zware valpartij in de Dauphiné die hem maanden aan de kant hield.

Het jaar daarvoor stond Froome wel als kopman aan de start van de Tour, maar presteerde zijn teamgenoot Thomas beter. De Welshman schreef de Ronde van Frankrijk in 2018 voor de eerste keer op zijn naam en vorig jaar eindigde hij als tweede.

Teambaas Sir Dave Brailsford van INEOS denkt dat het voor Froome beter is als hij de Tour dit jaar laat schieten. "Chris is een legende in de wielersport en een echte kampioen, die een ongelooflijke vastberadenheid heeft laten zien na zijn crash van vorig jaar. Deelname aan de Vuelta geeft hem meer tijd om zijn topniveau te bereiken."

De beslissing van Team INEOS betekent dat Froome zijn laatste Tour de France voor de Britse wielerploeg heeft verreden. De geboren Keniaan maakt na dit seizoen en na elf jaar de overstap naar Israel Start-Up Nation.